Conference League, i finali delle 21: Brighton a valanga, bene il Copenaghen
Simone Bernabei
La prima giornata di Conference League è andata in archivio, con l'Atalanta che vince senza particolari problemi col Pafos 3-1. Una prova di forza incoraggiante per la Dea, contro un avversario comunque non impossibile, che indirizza subito nella giusta direzione il percorso. Bene il Brighton, vittorioso 4-0 contro il Kauno Zalgiris, così come il Copenaghen che vince 3-0 col Braga.
I risultati delle 21
Atalanta-Pafos 3-1
Brann-Lincoln 2-1
Brighton-Kauno Zalgiris 4-0
Copenaghen-Braga 3-0
Friburgo-Jablonec 3-2
Hearts-Nordsjaelland 1-1
St. Truiden-Iberia 1999 2-0
Twente-Thun 1-0
I risultati delle 18.45
CSKA Sofia-Monaco 1-2
Egnatia-Midtjylland 1-1
Gent-Aarhus 1-0
Hajduk Spalato-Ajax 2-1
KuPS-Trabzonspor 2-4
Lugano-Stella Rossa 3-2
Mjallby-Inter Escaldes 2-0
Panathinaikos-Borac 2-1
Riga-Kairat Almaty 1-1
Univ-Craiova-Getafe 1-1