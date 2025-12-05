Pazzini: "Leao sta migliorando come centravanti, ma al Milan serve qualcuno che riempia l'area"

L'ex attaccante Giampaolo Pazzini, intervenuto a Mediaset, ha commentato così la prestazione di Rafa Leao nel ruolo di centravanti contro la Lazio:

"Leao gioca in modo molto particolare, sta migliorando spalle alla porta e sta imparando i movimenti di un nove. A Roma, quando non è riuscito a trovare molto possesso del pallone, si è però spesso allargato. Quando Leao si è aperto, Loftus-Cheek è entrato dentro l'area e infatti ha avuto due occasioni per segnare. Hai sempre bisogno di uno che ti riempia l'area".

Il riassunto di Lazio-Milan 1-0

La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. La squadra di Sarri parte forte sulla sinistra, sfruttando le difficoltà rossonere nell’impostazione, mentre gli uomini di Allegri - contratti e imprecisi - faticano a costruire. I biancocelesti sfiorano il vantaggio con Basic, imbeccato da un’idea luminosa di Zaccagni, poi Maignan salva il Milan al 45’ respingendo il tiro ravvicinato di Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia con Nkunku, ma la partita si apre e Leao spreca l’occasione migliore. L’episodio decisivo arriva all’81’: Tavares pennella dalla bandierina e Zaccagni, con una torsione alla Klose, firma di testa l’1-0. Nel finale Modric entra per dare qualità, ma la Lazio controlla fino al triplice fischio e conquista con merito i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.