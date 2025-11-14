Pellegrini 2.0, Dybala col bilancio in mano, Celik che non credevi: i rinnovi della Roma

Nella sponda giallorossa di Roma stanno vivendo un avvio di stagione che con come minimo va oltre tutte le più rosee previsioni della vigilia. L'ingresso di Gasperini è stato sì in punta di piedi, nel senso più 'mediatico' del termine, ma fatto comunque di scelte forte che lo hanno fatto apprezzare sin da subito.

Tra queste, anche la volontà di rispolverare e dare nuovo lustro a Lorenzo Pellegrini. Dopo avergli tolto la fascia da capitano in estate, Gasperini ha comunque aperto le porte al suo reintegro nella schiera dei protagonisti. La nuova vita in giallorosso di Pellegrini potrebbe portare anche a sostanziali novità sul suo futuro. Ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, per ora la società dice di non aver attivato alcuna trattativa ma dovesse proseguire così, magari…

Entreranno invece giocoforza altre valutazioni, per il rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino vede finire il suo contratto il prossimo 30 giugno, l'attuale ingaggio da 7 milioni di euro però non è semplice da sostenere per un club i cui conti sono anche monitorati dalla UEFA da diversi anni. Dovrebbe essere più semplice la questione del rinnovo di Zeki Celik, che si sta riscoprendo essenziale in giallorosso dopo le difficoltà del primo impatto. Anche se le sirene di grandi squadre che si stanno accendendo (c'è anche la Juventus), potrebbero indurre ad accelerare.