Lecce, allenamento pomeridiano a Martignano: assente Camarda, a parte Berisha
La preparazione del Lecce è ripresa nel pomeriggio di oggi al Centro Sportivo di Martignano in vista della gara con il Cagliari. Per il match con i sardi, posticipo del lunedì sera della 25ª giornata di campionato, mister Di Francesco dovrà fare a meno di Banda fermato per un turno dal Giudice Sportivo.
Alla seduta odierna era assente Francesco Camarda mentre ha svolto un lavoro personalizzato Berisha. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino a Martignano.
