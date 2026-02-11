Mudingayi verso Inter-Juventus: "Una vittoria della squadra di Chivu può essere determinante"

In vista della super sfida di sabato sera tra l'Inter e la Juventus è intervenuto ai microfoni di SuperNews l'ex centrocampista Gaby Mudingayi. Queste le sue parole, iniziando da alcune considerazioni sulla super stagione di Dimarco: "Chivu sta dimostrando di essere un grande motivatore, oltre che essere bravo nel tirare fuori le qualità dei singoli; le qualità di Dimarco non le scopro certo io e la sua tecnica è davvero raffinata; se sta avendo queste performance lo si deve alla totale libertà che il suo allenatore gli sta riservando, perché ha visto in lui delle capacità naturali che vanno lasciate esprimere senza tenere troppo degli schemi o delle posizioni predefinite in campo. Non mi meraviglio di questi numeri e può fare ancora molto di più, non soltanto gli assist; è un giocatore completo che sta vivendo uno stato di forma incredibile, ma non bisogna dimenticare che l'Inter non è soltanto Dimarco".

Dove possono arrivare i nerazzurri in Champions?

"L'Inter è una grandissima squadra, tra le migliori in Europa, quindi ha tutte le possibilità di arrivare fino in fondo; si tratta di una doppia sfida che, secondo me, è ampiamente alla sua portata, ma questo non significa che sarà una passeggiata. Il Bodø/Glimt ha fatto vedere buone prestazioni in Champions League e potrà giocare più 'sciolto’, perché non avrà le stesse pressioni dell'Inter nel raggiungere il risultato a tutti i costi; sulla carta, i nerazzurri restano favoriti e sarà importante non commettere passi falsi nella gara di andata".

Alla prossima c'è il derby d'Italia contro la Juve…

"Sia per l'Inter che per la Juventus si tratta di una gara molto sentita e importante, perché entrambe giocano per obiettivi molto delicati; l'Inter troverà un avversario agguerrito, ma avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. Una vittoria della squadra di Chivu potrebbe essere determinante per arrivare a tenersi più stretto questo scudetto. Sono fiducioso, dico 2-1 per l'Inter".