La ricetta anti-crisi di Castro: "Da due mesi non facciamo bene, dobbiamo lottare tutti insieme"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante rossoblù Santiago Castro, intervenuto ai canali ufficiali del Bologna al termine della gara di Coppa Italia con la Lazio, ha analizzato così la prova dei suoi: "Peccato perché abbiamo fatto una buona prestazione, non meritavamo il pareggio. Abbiamo creato tante occasioni, la Lazio ha fatto pochi tiri in porta ma è riuscita a portarla ai rigori. Sappiamo che da due mesi non facciamo bene sul campo, nonostante le belle prestazioni non arrivano i risultati.
Bisogna dare di più, lottare e lavorare tutti insieme, dobbiamo uscire da questo momento. L’Europa è uno stimolo ma prima pensiamo al campionato, domenica ci aspetta una gara difficile contro una squadra che come noi ha bisogno di punti”.
Altre notizie Serie A
L'analisi di Sarri dopo il Bologna: "Brutta prima mezz'ora, gap di velocità su uno degli interni rossoblù"
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
L'analisi di Sarri dopo il Bologna: "Brutta prima mezz'ora, gap di velocità su uno degli interni rossoblù"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile