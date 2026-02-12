La ricetta anti-crisi di Castro: "Da due mesi non facciamo bene, dobbiamo lottare tutti insieme"

L'attaccante rossoblù Santiago Castro, intervenuto ai canali ufficiali del Bologna al termine della gara di Coppa Italia con la Lazio, ha analizzato così la prova dei suoi: "Peccato perché abbiamo fatto una buona prestazione, non meritavamo il pareggio. Abbiamo creato tante occasioni, la Lazio ha fatto pochi tiri in porta ma è riuscita a portarla ai rigori. Sappiamo che da due mesi non facciamo bene sul campo, nonostante le belle prestazioni non arrivano i risultati.

Bisogna dare di più, lottare e lavorare tutti insieme, dobbiamo uscire da questo momento. L’Europa è uno stimolo ma prima pensiamo al campionato, domenica ci aspetta una gara difficile contro una squadra che come noi ha bisogno di punti”.