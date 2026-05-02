...con Giorgio Perinetti

Una Serie B che si deciderà all'ultimo respiro. I risultati di ieri hanno decretato che il Venezia giocherà in A, il Bari coltiva ancora qualche speranza di salvezza e che il Frosinone ha un piede nella massima serie, a discapito del Monza fermato da un Mantova sbarazzino che ha portato a casa una salvezza che ad inizio anno era impensabile. "Come al solito la B è imprevedibile, con tanti ribaltamenti di fronte e partite molto tese, intense. Il Frosinone ha fatto un passo avanti importante, mentre in coda c'è grande bagarre e non oso pensare cosa accadrà venerdì prossimo", dice a TuttoMercatoWeb.com Giorgio Perinetti, ultimo direttore sportivo ad aver portato Bari e Palermo in Serie A. Oggi i galletti si giocano la permanenza in B, i rosanero giocheranno i playoff per andare in A.

Il Frosinone è la rivelazione del campionato. E la vittoria di ieri consente di pensare con grande ottimismo.

"Tutto l'anno ha proposto grande calcio, grande intensità. Bene anche gli interpreti individuali. La promozione sarebbe più che meritata. Il problema è di chi dovrà fare i playoff: avere Palermo e Monza rendono la lotteria indecifrabile. E attenzione al Catanzaro".

Nelle zone basse il Bari è aggrappato ad un filo.

"Ha ottenuto una vittoria importante contro l'Entella. Ci sono tante combinazioni. Difficile fare pronostici. Ci sono tante squadre aggrappate ad un filo. Venerdì sarà una sfida tutta da vedere".

La delusione, più del Bari, è lo Spezia.

"Aveva un potenziale importante, è la grande sorpresa in negativa. Diverse volte nel campionato cadetto è successo che una squadra che l'anno prima lottava per la A poi dovesse lottare competere per non retrocedere".

Serie A: sarà probabilmente la settimana dello Scudetto dell'Inter. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

"Nulla. L'Inter ha l'organico più forte, Chivu ha dato mentalità. E i risultati hanno premiato l'Inter. Il Napoli ha avuto troppi infortuni, il Milan è una squadra che deve definirsi e potrebbe lottare, mercato permettendo, per lo Scudetto l'anno prossimo".

Direttore e lei? Domenica ci sarà l'ultima partita dell'Athletic Palermo in campionato...

"Ultima gara di un campionato che è stato importante, poi ci saranno i playoff. Successivamente bisognerà capire cosa intenderà fare la società per il futuro. E poi ognuno farà le proprie valutazioni".