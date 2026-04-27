Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Perinetti: “Ci siano più riforme e meno protagonisti. Inzaghi può portare il Palermo in alto”

Perinetti: “Ci siano più riforme e meno protagonisti. Inzaghi può portare il Palermo in alto”TUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 09:50Altre Notizie
Alessio Alaimo

Dal suo libro “Quello che non ho visto arrivare” alle tematiche più attuali legate alla Nazionale, Giorgio Perinetti, attuale direttore generale dell’Athletic Club Palermo, è intervenuto ai microfoni di Siciliacalciopodcast affrontando diversi argomenti.

Il dirigente ha innanzitutto parlato del suo libro, Quello che non ho visto arrivare, in cui racconta la scomparsa di sua figlia Emanuela a causa dei disturbi alimentari. “Mia figlia era una ragazza normale che era riuscita praticamente a esaudire i suoi sogni. Poi questo mostro ha preso il sopravvento e la malattia purtroppo porta sempre a negare sia la necessità di cure, sia la gravità, e soprattutto a negare proprio l’esistenza della malattia stessa, che è una delle caratteristiche. Quindi quello che non ho visto arrivare sono i segnali del problema. Per questo ho pensato di scrivere questa storia, cioè raccontare una storia vera insieme al coautore Michele Pennetti, che è stato bravo a interpretare il mio pensiero. Naturalmente abbiamo cercato di affrontare il problema, ma non siamo riusciti a risolverlo. Quindi da questo nasce il rivivere il dolore per creare un’opportunità di conoscenza per altri genitori che sono stati investiti dallo stesso problema e soprattutto per dare speranza ai ragazzi che ne sono colpiti, perché ci si può curare. Ci sono centri terapeutici che possono aiutare. Quindi alla fine è un libro che descrive un dolore, ma che ha anche un messaggio di speranza: noi non ce l’abbiamo fatta, ma tanti altri ce la possono fare”.

Passando al calcio giocato, Perinetti ha ricordato anche un episodio particolarmente delicato vissuto durante la sua esperienza al Napoli, quando fu incaricato di comunicare a Diego Armando Maradona la squalifica per cocaina. “Sì, purtroppo arrivò questa squalifica e il presidente mi incaricò di andare a comunicarla. Sono andato a casa di Maradona a dargli questa tristissima notizia, per lui e per tutto il mondo del calcio. Ricordo la sua smorfia di dolore. Lui urlò: ‘Non è possibile’. Invece era tutto vero. Dover comunicare al numero uno al mondo, al più grande calciatore, che doveva fermarsi e non giocare più è stato un compito ingrato, ma l’abbiamo dovuto fare. Spero che questo possa essere da monito per tanti ragazzi che magari con leggerezza si avvicinano a certe tentazioni: bisogna evitarle e mantenere una vita sportiva immacolata.”

Nel corso della chiacchierata il dirigente romano si è soffermato anche su alcuni allenatori con cui ha lavorato durante la sua carriera, tra cui Antonio Conte e Filippo Inzaghi. Su Conte ha dichiarato: “Lo avevo conosciuto da calciatore della Juventus, capitano, in un centrocampo con Zidane, Deschamps, Davids. Lui si imponeva per personalità, carisma e chiarezza di idee. Ero convinto potesse fare una grande carriera da allenatore e credo lo abbia confermato: è uno dei tecnici più preparati del panorama internazionale”. A proposito di un possibile ritorno di Conte sulla panchina della Nazionale, Perinetti si è detto favorevole: “Ha già fatto un’esperienza importante e l’ha fatta benissimo agli Europei, battendo Belgio e Spagna e perdendo ai rigori con la Germania. Poi bisognerà vedere cosa vorrà la federazione e quale tipo di atteggiamento pretenderà dal nuovo allenatore. Mi auguro che il presidente federale venga eletto presto, più per i programmi che per i personaggi. In questo momento al calcio italiano servono più riforme e programmi che protagonisti.Bisogna ripartire dalle riforme: i costi dei trasferimenti interni sono troppo alti, bisogna riequilibrare rispetto agli stranieri. Ci sono poi problemi fiscali e normativi che vanno rivisti. Serve una rivoluzione di sistema: bisogna far tornare i bambini a divertirsi giocando a calcio. Tecnica, divertimento e solo dopo la tattica, perché introdotta troppo presto li annoia. Serve un lavoro in profondità, come fatto da Germania e Francia, che hanno creato sistemi di formazione solidi. E poi un lavoro per eliminare i difetti che oggi ci impediscono di qualificarci ai Mondiali.” Spazio quindi a Filippo Inzaghi e alla sua esperienza a Palermo: “Aveva iniziato bene già a Venezia, dove abbiamo vinto il campionato. È un allenatore concreto, con idee utili per vincere. Credo abbia le possibilità di portare il Palermo in alto, direttamente o tramite playoff. Ha avuto un impatto sul Palermo assolutamente positivo e sa guidare una squadra con ambizioni. Speriamo che il Palermo possa far bene con lui. Anche perché sono stato l’ultimo a portare il Palermo in A ma non vedo l’ora di essere il penultimo”.

Poi, uno sguardo all’esperienza attuale con l’Athletic Club Palermo: “Mister Ferraro ha fatto un lavoro straordinario, mantenendo gran parte delle promesse fatte. La squadra è andata oltre le previsioni, arrivando anche in vetta. Forse non eravamo pronti mentalmente per un campionato di testa, ma la stagione resta molto positiva. Ci sono buone prospettive per il futuro, dipenderà anche dall’impegno che i soci vorranno mettere il prossimo anno e a seguire ma credo che le premesse ci siano”. Sul livello della Serie D ha aggiunto: “È un campionato di buon livello. È un serbatoio di idee per gli allenatori e un sistema formativo per i calciatori. Non è vero che il livello si abbassa: si alza quello delle categorie inferiori, anche dal punto di vista dei sistemi di gioco".

In chiusura, un ricordo commosso per Alex Manninger: “Era un ragazzo straordinario. Tutti lo vorrebbero come figlio o amico. Un professionista esemplare, benvoluto da tutti. Lo ringrazio pubblicamente perché mi ha aiutato in un’operazione importante che ci ha permesso di portare da noi Gabriel Zaic. Sentire quella notizia è stato un colpo al cuore, una di quelle notizie che fanno davvero male”.

Giorgio Perinetti Sicilia Calcio Podcast
Articoli correlati
Quello che non ho visto arrivare: il libro di Giorgio Perinetti fa tappa a Siena Quello che non ho visto arrivare: il libro di Giorgio Perinetti fa tappa a Siena
Perinetti: "De Rossi ricorda Spalletti: attento ai dettagli e con grande personalità"... Perinetti: "De Rossi ricorda Spalletti: attento ai dettagli e con grande personalità"
Perinetti sull'Athletic Palermo: "Non abbiamo il budget delle altre, ma facciamo... Perinetti sull'Athletic Palermo: "Non abbiamo il budget delle altre, ma facciamo i guastafeste"
Altre notizie Altre Notizie
Perinetti: “Ci siano più riforme e meno protagonisti. Inzaghi può portare il Palermo... Perinetti: “Ci siano più riforme e meno protagonisti. Inzaghi può portare il Palermo in alto”
Addio a Nazareno Balani, lo storico regista dello Sport aveva 82 anni Addio a Nazareno Balani, lo storico regista dello Sport aveva 82 anni
Oggi in TV, Serie A: dove vedere Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese Oggi in TV, Serie A: dove vedere Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese
Le partite di oggi: il programma di lunedì 27 aprile Le partite di oggi: il programma di lunedì 27 aprile
Milan-Juventus 0-0 il tabellino della gara Milan-Juventus 0-0 il tabellino della gara
Torino-Inter 2-2: il tabellino della gara Torino-Inter 2-2: il tabellino della gara
Lutto nel Giornalismo, morto Franco Gallo storica voce del calcio nisseno Lutto nel Giornalismo, morto Franco Gallo storica voce del calcio nisseno
Genoa-Como 0-2: il tabellino della gara Genoa-Como 0-2: il tabellino della gara
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Arbitri scandalo: riecco le intercettazioni. Rischio calciopoli bis. Rocchi sarà interrogato. In arrivo un Commissario per salvare il calcio
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Per l'Inter è stato un sogno impossibile: il Real ha deciso il futuro di Nico Paz
Immagine top news n.1 Inter, contro il Parma può essere scudetto. Tiene banco il caso Rocchi, Marotta difende il club
Immagine top news n.2 Inchiesta arbitri, il caso Rocchi scuote il calcio italiano. E oggi si riunisce l'AIA, tutte le ultime
Immagine top news n.3 Un punto che fa piacere sia ad Allegri che a Spalletti: Milan-Juve, un altro 0-0. Per la Champions
Immagine top news n.4 Super rimonta del Toro sull'Inter. Chivu si prende le colpe, e il caos arbitri non c'entra
Immagine top news n.5 A San Siro vince la noia: Milan e Juventus non si fanno male e confezionano un altro 0-0
Immagine top news n.6 Caos Rocchi, chi sarà il designatore fino a fine stagione? L'AIA decide domani, sale l'ipotesi Celi
Immagine top news n.7 Scudetto all'Inter il prossimo weekend prima ancora di giocare? Tutte le combinazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.2 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.3 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
Immagine news podcast n.4 Ranieri-Roma, è addio: ora il lieto fine in Nazionale. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Spalletti-Allegri, ecco chi tornerà a vincere prima secondo gli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Lerda: "Tutta la pressione è sull'Arezzo. Se non sale in Serie B, avrà grandi rimpianti"
Immagine news Serie C n.3 Chi vincerà il Girone B? Pillon: "L'Arezzo ha il destino nelle proprie mani, ma serve attenzione"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex Napoli Calaiò: "Spero che Conte abbia fatto tesoro anche della gestione di tutta la rosa"
Immagine news Serie A n.2 FIGC a rischio commissariamento, Capello: "Non ricordo riforme epocali le ultime volte"
Immagine news Serie A n.3 Spalletti e il caos arbitri: "Ora serve fare meno commenti inutili possibili. E il mio lo sarebbe"
Immagine news Serie A n.4 Scarpa d'Oro, Kane irraggiungibile per Haaland e Mbappe. Nella top-20 c'è anche Malen.
Immagine news Serie A n.5 Torino, a gennaio Obrador, Ebosse e Prati in prestito con diritto: quanto costa riscattarli
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli pensa al futuro: dai nuovi giovani da scoprire al 4-3-3 come riferimento
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 35ª giornata: Stroppa sorpassa Alvini
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 36ª giornata: Ghedjemis saldamente al comando
Immagine news Serie B n.3 Empoli, incubo ad occhi aperti. Solo 10 punti nel girone di ritorno: nessuno ha fatto peggio
Immagine news Serie B n.4 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 36ª giornata: Calò si prende la vetta
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori difensori dopo la 36ª giornata: anche Bani si mette a caccia di Tiritiello
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori portieri dopo la 36ª giornata: Joronen torna e allunga in vetta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ascoli, Passeri rilancia: "Ci aspettano altre splendide giornate allo stadio"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2026/2027, sono già 26 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, terzo posto che sa di occasione persa. E' tempo che Iervolino parli alla piazza
Immagine news Serie C n.4 Serie B, la classifica marcatori: Pohjanpalo solido in vetta, ma Adorante tenta di accorciare
Immagine news Serie C n.5 Serie C, recap di playoff e playout. Anche se il Trapani ha chiesto la sospensione del post season
Immagine news Serie C n.6 Arezzo in festa fino a notte fonda, bus scoperto in città e cena dal presidente Manzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Inter vince in rimonta, 2-1 in casa del Genoa. La Roma è distante 6 punti
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Piovani con Magull e Wullaert in attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?