Inter U23, Berenbruch: "Da piccolo giocavo esterno d'attacco. Mi son ispirato a Perisic"

"Ho lavorato per diventare un giocatore affidabile che lotta sempre fino in fondo. Quando sono arrivato all’Inter avevo 15 anni, nel Settore Giovanile nerazzurro sono cresciuto molto dal punto di vista tecnico e mentale, lavorando ogni giorno per interpretare nel modo più completo il ruolo di centrocampista": ai canali ufficiali del club, esordisce così il centrocampista dell'Inter U23 Thomas Berenbruch, che ha parlato dopo questa prima parte di stagione che vede i nerazzurri al quinto posto della classifica del Girone A di Serie C.

Dopo gli anni in Primavera, ecco l'approdo in Serie C, segnato chiaramente da quella che è stata la sua esperienza nel mondo giovanile: "Non ho abitudini particolari prima della partita, però mi piace rilassarmi e concentrarmi, magari ascoltando un po’ di musica. La sfida più importante? La finale del Campionato Primavera contro la Fiorentina, volevo sfruttare al massimo questa occasione per vincere a livello giovanile ed esserci riuscito mi ha riempito di gioia".

Conclude poi: "La passione e la gioia che provo quando gioco a calcio mi hanno accompagnato in ogni allenamento e partita fin da quando ero bambino e sono state fondamentali per arrivare dove sono ora. Non ho mai avuto un idolo, ma visto che da più piccolo giocavo esterno d'attacco, mi sono sempre ispirato a Perisic".