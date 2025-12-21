Eredivisie, PSV campione d'inverno: Perisic completa la rimonta, 2-1 all'Utrecht

Il PSV ha vinto per la quattordicesima volta consecutiva in trasferta, un record nell’Eredivisie. La squadra capolista è rimasta tale, trionfando contro l’Utrecht per 1-2, autoeleggendosi campione d'inverno del campionato olandese. Il divario con il Feyenoord è ormai di 12 punti, anche se va sottolineato che i Rotterdamesi possono ridurre questo distacco a nove punti se vincono oggi contro il Twente.

La partita, tra l'altro, è iniziato con un passivo per la squadra di Eindhoven, finita sotto alla mezz'ora di gioco a causa di Der Hoorn, finché Pepi ha dato il via alla rimonta completata dall'ex Inter Perisic. Nel finale l'espulsione di Schouten ha lasciato il PSV in 10 contro 11, ma i giochi sono finiti 2-1 per gli ospiti.

Eredivisie, 17a giornata

Heracles - Heerenveen 0-3

Excelsior - Zwolle 2-1

Nijmegen - Ajax 2-2

Breda - Telstar 0-1

Utrecht - PSV 1-2

Feyenoord - Twente

GA Eagles - Groningen

FC Volendam - Sparta Rotterdam

Sittard - AZ Alkmaar

Classifica aggiornata

1. PSV 46 punti

2. Feyenoord 34

3. Ajax 30

4. Nijmegen 29

5. Groningen 26

6. AZ Alkmaar 25

7. Twente 24

8. Utrecht 23

9. Heerenveen 23

10. Sparta Rotterdam 20

11. Excelsior 19

12. GA Eagles 18

13. Zwolle 19

14. Sittard 18

15. Telstar 15

16. FC Volendam 14

17. Heracles 14

18. Breda 13