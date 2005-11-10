Piccoli: "Nessuna analogia con l'anno di Firenze. Se il Bologna farà bene andrò a San Luca in bici"

Nel corso dell'intervista concessa da Roberto Piccoli al Resto del Carlino, l'attaccante del Bologna ha ricordato le difficoltà vissute alla Fiorentina nella passata stagione e ha dichiarato di essere pronto a fare un voto:

"Se io e il Bologna faremo bene, andrò su a San Luca in bici. Me la faccio anche andata e ritorno. Vado su di sicuro: ci vado con la sigaretta in bocca".

Su eventuali analogie con l'anno difficile a Firenze

“Non c’è nessuna analogia tra questa stagione e quella della Fiorentina: nes-su-na. Siamo solo alla quinta giornata. Io ho visto Gasperini il primo anno a Bergamo partire con quattro sconfitte nelle prime cinque e poi finire con l’Atalanta quarta e in Europa League”.