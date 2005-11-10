Treviso, lussazione alla spalla per Gerbi: dovrà operarsi. Rischia almeno tre mesi di stop
Tommaso Maschio
Brutta tegola in casa Treviso che dovrà fare a meno per diversi mesi del centravanti Erik Gerbi, un gol in sei presenze in campionato, a causa della lussazione alla spalla sinistra che lo costringerà all’operazione. In questi casi di solito il ritorno all’attività sportiva non avviene prima di tre mesi, per cui il classe 2000 potrebbe rientrare in campo solo a gennaio nella migliore delle ipotesi.
La nota del club su Gerbi
Il Treviso FBC comunica che gli esami strumentali a cui si è sottoposto il calciatore Erik Gerbi hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo della spalla sinistra, con lussazione acromion-claveare.
Il giocatore, in accordo con lo staff medico del Treviso FBC, si sottoporrà con tutta probabilità ad intervento chirurgico per stabilizzare l’articolazione. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.