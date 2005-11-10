FIGC, si torna a votare: convocata l'assemblea straordinaria elettiva per il 14 dicembre
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Ivan Cardia
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09.10.2026 17:32Serie A
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Dopo il commissariamento della Federcalcio, si torna a votare il prossimo 14 dicembre. Come da previsioni, infatti, il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò - probabile candidato unico - ha convocato l’Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino.
All’ordine del giorno: la verifica dei poteri; l’elezione del presidente dell’Assemblea; l’elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l’elezione del presidente federale.
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