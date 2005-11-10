Disastro Sampdoria al Partenio: l'Avellino va al riposo in vantaggio per 4-1
Tommaso Maschio
Un quarto d’ora di pura, bellissima, follia. Al Partenio di Avellino succede tutto fra il 12° e il 28° con la squadra di casa che punisce severamente una Sampdoria che può solo aggrapparsi a Insigne. Ad aprire le marcature infatti è Cheddira bravo a sfruttare un cross di Moruzzi per anticipare Gartenmann e battere Vindahl. Il vantaggio dura pochi minuti con il numero 10 blucerchiato che si inventa un gol dei suoi da oltre 30 metri, ma il pareggio è solo illusorio.
L’Avellino spinge e segna
I padroni di casa però reagiscono subito e dopo appena due minuti con Palumbo si portano nuovamente in vantaggio. Al 23° è invece Russo ad approfittare di una dormita di Gartenmann e del portiere Vindahl, che esce fuori tempo, per segnare ancora su assist di Muruzzi, mentre prima della mezzora Besaggio approfitta di un errore in disimpegno al limite di Makoumbou per calare il poker.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A)
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - Benevento-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Palermo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Ascoli
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona