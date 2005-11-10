Disastro Sampdoria al Partenio: l'Avellino va al riposo in vantaggio per 4-1

Un quarto d’ora di pura, bellissima, follia. Al Partenio di Avellino succede tutto fra il 12° e il 28° con la squadra di casa che punisce severamente una Sampdoria che può solo aggrapparsi a Insigne. Ad aprire le marcature infatti è Cheddira bravo a sfruttare un cross di Moruzzi per anticipare Gartenmann e battere Vindahl. Il vantaggio dura pochi minuti con il numero 10 blucerchiato che si inventa un gol dei suoi da oltre 30 metri, ma il pareggio è solo illusorio.

L’Avellino spinge e segna

I padroni di casa però reagiscono subito e dopo appena due minuti con Palumbo si portano nuovamente in vantaggio. Al 23° è invece Russo ad approfittare di una dormita di Gartenmann e del portiere Vindahl, che esce fuori tempo, per segnare ancora su assist di Muruzzi, mentre prima della mezzora Besaggio approfitta di un errore in disimpegno al limite di Makoumbou per calare il poker.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A)

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00 - Benevento-Cesena

Ore 15:00 - Empoli-Palermo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Ascoli

Ore 17:15 - Vicenza-Pisa

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona