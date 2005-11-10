La Sampdoria crolla ad Avellino: riflessioni sul tecnico Corradi. La situazione

La pesante sconfitta in casa dell’Avellino e una prestazione molto deludente, dove si è salvato praticamente solo Lorenzo Insigne, rischia di costare caro al tecnico della Sampdoria Bernardo Corradi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW infatti la società sta riflettendo sulla posizione del tecnico scelto in estate con l’esonero che potrebbe diventare una pista concreta nelle prossime ore.

Nonostante i tanti infortuni che stanno condizionando l’avvio di stagione dei blucerchiati, e qualche errore di mercato, la squadra questa sera è apparsa incapace di reagire dopo aver subito il secondo gol dei campani. E proprio l'emergenza a cui si è trovato a far fronte in questi mesi potrebbe aiutare il tecnico a restare in sella e ricevere ancora fiducia da parte del club.

La Sampdoria dopo questa gara occupa il 17° posto con solo quattro punti conquistati e rischia di trovarsi ultimo al termine di questa giornata di campionato.