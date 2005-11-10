Gasperini ha fatto arrabbiare Xavi, Fabregas privato dell'attacco: la sosta peserà su Como-Roma

Finalmente la sosta è alle spalle. Torna la Serie A e lo farà con una sfida dal fascino assoluto, per classifica e qualità di gioco delle due squadre. Como-Roma avrà tutti i riflettori puntati addosso ed i motivi di interesse saranno tanti all'interno della partita, dei novanta minuti. Un match a cui però le due squadre arrivano dopo settimane molto diverse.

Fabregas ha perso tutto l'attacco

Non sarà stato semplice per il tecnico del Como lavorare sui movimenti offensivi dei suoi. Ed il motivo è presto spiegato: i due centravanti Douvikas e Kean erano con Grecia e Italia. Nico Paz con l'Argentina, Diao col Senegal e Baturina con la Croazia. Ma pure Liberali con l'Italia U21 e Jesus Rodriguez con la Spagna U21. Sette giocatori offensivi lontano da Como, per quasi tre settimane.

Malen e Dybala "trattenuti" a Trigoria

Avevano fatto discutere le dichiarazioni di Xavi, ct dell'Olanda, su Donyell Malen: "è in ottima forma, è stato un qualcosa all'ultimo minuto. Credo che Donyell stia bene, non è nulla di molto grave". Parole che sottintendevano una certa irritazione per il problema al ginocchio sinistro, col giocatore che dopo essere rimasto ad allenarsi a Trigoria ha fugato i dubbi: "Ero infortunato e mi è dispiaciuto non andare in nazionale". Rimasti nella Capitale anche Paulo Dybala e Nahuel Molina, con la Roma che ha negato ai due argentini la partenza per l'Argentina per il saluto a Leo Messi. Comprensibile, in fondo.