Spezia, Roberts torna a parlare: "Orgoglioso di far parte di 120 anni di storia"

Alla viglia dei 120 anni dello Spezia il patron Thomas Roberts ha voluto mandare un messaggio di auguri alla squadra e far sentire la sua vicinanza a tutta la piazza ligure: “Non posso esserci oggi, ma vorrei mandarvi un messaggio di auguri. Ricordo benissimo la mia prima volta alla Spezia e allo stadio Picco, che atmosfera fantastica. Chi come me viene da fuori riconosce immediatamente come lo Spezia non sia solo una squadra, ma una città intera, il suo golfo, il porto, l’arsenale e migliaia di famiglie che lavorano duro durante la settimana. Poi entrano al Picco per sostenere la loro squadra nel fine settimana, per questo anniversario non appartiene né a me né a nessuno che non sia la comunità degli spezzini”.

Sullo Stadio Picco

Roberts poi si sofferma anche sullo Stadio Alberto Picco: “Il nostro è uno degli stadi più antichi di tutto il calcio italiano e sono orgoglioso di essere custode. Per 120 anni i nonni hanno portato i loro nipoti al Picco e poi quei bambini a loro volta lo hanno fatto coi loro nipoti una volta diventati nonni. Sono sei generazioni e non potrei essere più orgoglioso di essere parte di tutto questo. Congratulazioni per questi 120 anni e go Eagles”.