L'Avellino riparte col piede giusto: 4-1 alla Sampdoria. Per i blucerchiati è notte fonda

Un quarto d’ora di pura, bellissima, follia nel primo tempo. Al Partenio di Avellino succede tutto fra il 12° e il 28° con la squadra di casa che punisce severamente una Sampdoria che può solo aggrapparsi a Insigne. Nella ripresa invece i padroni di casa gestiscono il largo vantaggio rintuzzando i tentativi dei liguri, che sbattono anche su Martinelli, in una gara segnata da un rigore reclamato dai blucerchiati e un gol annullato ai biancoverdi. Gli irpini salgono così a quota 10 punti, mentre la Sampdoria resta ferma a quattro.

Uno-due Cheddira e Insigne

Ad aprire le marcature infatti è Cheddira bravo a sfruttare un cross di Moruzzi per anticipare Gartenmann e battere Vindahl. Il vantaggio dura pochi minuti con il numero 10 blucerchiato che si inventa un gol dei suoi da oltre 30 metri, ma il pareggio è solo illusorio.

L’Avellino spinge e segna

I padroni di casa però reagiscono subito e dopo appena due minuti con Palumbo si portano nuovamente in vantaggio. Al 23° è invece Russo ad approfittare di una dormita di Gartenmann e del portiere Vindahl, che esce fuori tempo, per segnare ancora su assist di Muruzzi, mentre prima della mezzora Besaggio approfitta di un errore in disimpegno al limite di Makoumbou per calare il poker.

Ripresa più equilibrata

Il secondo tempo è più equilibrato con la Sampdoria che cerca di riaprire il match trovando però sulla sua strada l’ex Martinelli, mentre dall’altra parte è sempre Cheddira il più pericoloso che però al 56° fallisce una clamorosa occasione. Al 74° invece i blucerchiati reclamano un rigore per un tocco di mano di Venturi in area, ma l’arbitro giudica il braccio attaccato al corpo, mentre al 79° il VAR richiama l’arbitro per cancellare il gol del 5-1 firmato da Biasci per un fallo di Favilli in avvio d’azione.

SERIE B - 6ª GIORNATA

Venerdì 9 ottobre

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Sabato 10 ottobre

Ore 15:00 - Benevento-Cesena

Ore 15:00 - Empoli-Palermo

Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia

Ore 15:00 - Sudtirol-Ascoli

Ore 17:15 - Vicenza-Pisa

Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese

Domenica 11 ottobre

Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova

Ore 17:15 - Padova-Carrarese

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 13

Sudtirol 11

Mantova 11

Modena 10

Ascoli 10

Avellino 10*

Padova 7

Benevento 7

Hellas Verona 7

Cesena 7

Pisa 7

Arezzo 6

Empoli 6

Virtus Entella 5

Cremonese 5

Vicenza 5

Sampdoria 4*

Catanzaro 3

Juve Stabia 1°

Carrarese 1

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* una gara in più