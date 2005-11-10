Juventus, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030: l'annuncio del club bianconero

Dopo l’ottimo avvio di campionato, è ufficiale il rinnovo di contratto tra Nico Gonzalez e la Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato il prolungamento dell’accordo, che legherà il giocatore argentino alla Vecchia Signora fino al 30 giugno 2030.

Il comunicato della Juventus

“L’accordo conferma la volontà di dare continuità al percorso iniziato nell’estate del 2024 con l'arrivo a Torino del classe 1998. Da allora, Nico ha collezionato 45 presenze complessive e 7 reti in bianconero, dando un contributo importante anche nell'avvio di questa stagione, che lo vede già a quota 2 gol in 5 apparizioni.

Un profilo che garantisce al reparto avanzato imprevedibilità e soluzioni tattiche per affrontare una stagione ricca di impegni, abbinate a esperienza e personalità che lo rendono un elemento di riferimento prezioso per il gruppo, sia dentro che fuori dal campo”.