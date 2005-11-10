Benevento, Verdi scalda i motori: prima convocazione per il fantasista

Dopo i due spezzoni, appena 69 minuti in campo, in Coppa Italia per il fantasista Simone Verdi è arrivata la prima convocazione in campionato da parte del Benevento che sfiderà il Cesena nella giornata di domani. In ritorno importante quello del classe ‘92 che potrà alzare il livello qualitativo della manovra e dell’attacco della formazione di Antonio Floro Flores.

Le parole dell’allenatore Floro Flores

In conferenza stampa il tecnico giallorosso ha elogiato il rientro del fantasista anche se per vederlo pienamente in forma servirà ancora qualche tempo: "Verdi ha una qualità immensa, ha voglia di riscatto e vuole togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Lo aspettiamo a braccia aperte: prima tornerà al massimo della condizione, meglio sarà per noi".

I convocati del Benevento per il Cesena

Portieri: Esposito, Vannucchi

Difensori: Beruatto, Caldirola, Dalle Mura, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sernicola

Centrocampisti: Kouan, Maita, Mannini, Siatounis, Simonetti, Talia

Attaccanti: Cherubini, Lamesta, Mignani, Okereke, Salvemini, Schimmenti, Tumminello, Verdi