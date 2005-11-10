La Turchia esonera Montella, il calvario di Osvaldo, la gioia di Nico: le top news delle 22

Dal mercato ai rinnovi contrattuali, passando per un addio clamoroso: sono diverse le notizie che arrivano dal mondo del pallone nella serata di venerdì 9 ottobre. La Federazione turca annuncia la separazione da Vincenzo Montella, mentre la Juventus blinda Nico González fino al 2030. Intanto, Pablo Daniel Osvaldo racconta i problemi di salute che lo hanno portato in terapia intensiva.

Montella lascia la panchina della Turchia

L’avventura di Vincenzo Montella alla guida della nazionale turca è arrivata al capolinea. La Federazione ha annunciato ufficialmente la decisione di non proseguire il rapporto con il commissario tecnico italiano, arrivato nel settembre 2023. Durante la sua gestione, l’ex allenatore di Milan e Fiorentina aveva riportato entusiasmo nell’ambiente, guidando la Turchia fino ai quarti di finale di Euro 2024 e allo scorso Mondiale. La decisione di interrompere la collaborazione arriva dopo un periodo complicato e risultati deludenti (quattro ko su quattro in Nations League), che hanno spinto la TFF a valutare un cambio alla guida della selezione maggiore.

Nico González festeggia il rinnovo con la Juventus

Nico González continuerà a vestire la maglia della Juventus fino al 30 giugno 2030. L’argentino ha celebrato il rinnovo sui social, esprimendo soddisfazione per il percorso in bianconero e per il rapporto instaurato con il club e la città. "Sono molto felice di continuare a far parte di questa grande famiglia", ha scritto il giocatore, che ha sottolineato l’orgoglio di proseguire in una società dalla grande storia e con obiettivi ambiziosi come la Vecchia Signora.

Il Torino torna sul gioiellino Edoardo Biondini

Il Torino guarda con interesse a Edoardo Biondini, centrocampista classe 2009 che si sta mettendo in evidenza con l’Empoli in Serie B nonostante abbia appena 17 anni. Dopo avergli fatto firmare un contratto professionistico fino al 2029, il club toscano potrebbe dover fronteggiare un nuovo assalto dei granata, già interessati al giocatore durante la scorsa estate. L’idea del Torino sarebbe acquistarlo a titolo definitivo nella sessione invernale, lasciandolo poi in prestito all’Empoli fino al termine della stagione. Biondini si è inoltre classificato al 18° posto nella Top 100 dei giovani talenti italiani pubblicata da TMW.

Osvaldo: "L’infezione ha messo a rischio la mia vita"

Pablo Daniel Osvaldo ha raccontato il grave problema di salute che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva. Tutto sarebbe iniziato da una carie trascurata per diverse settimane, che ha provocato un’infezione arrivata fino al polmone destro. Dopo l’intervento dei medici, con la rimozione del dente interessato e le cure necessarie, l’ex attaccante ha iniziato il percorso di recupero. L’esperienza lo ha spinto anche a rivedere alcune abitudini: "Non sto fumando da due settimane, non penso di fumare mai più", ha dichiarato, condividendo la volontà di lasciarsi alle spalle un periodo difficile e prestare maggiore attenzione alla propria salute.