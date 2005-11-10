Pescara, colpo in prospettiva: tesserato il talento canadese David Michael Egizii

Pescara, colpo in prospettiva: tesserato il talento canadese David Michael EgiziiUfficiale
Daniel Uccellieri
Il Pescara guarda al futuro e rinforza il proprio settore giovanile con l'arrivo di David Michael Egizii, giovane talento canadese con origini italiane. Il classe 2011 entrerà a far parte dell'Under 17 Nazionale nella stagione 2026/2027, dopo essere stato individuato grazie al lavoro di scouting della rete Academy biancazzurra.
Pescara, nuovo innesto per il settore giovanile: ecco il fantasista David Egizii
Pescara Calcio comunica l’avvenuto tesseramento del calciatore David Michael Egizii, nato in Canada il 13 agosto 2011, giovanissimo fantasista con spiccate caratteristiche tecniche offensive.
Per la stagione sportiva 2026/2027, David sarà inserito nell’organico della formazione Under 17 Nazionale, nella quale prenderà parte come sottoetà.
L’operazione si inserisce nell’ambito del lavoro di scouting condotto dalla rete Academy della società, il cui contributo si è rivelato determinante nell’individuazione del suo profilo.
Le origini italiane del calciatore hanno consentito di procedere al perfezionamento delle relative pratiche di tesseramento.