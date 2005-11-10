Bologna, Piccoli: "Palladino ha portato grande entusiasmo. Parola d'ordine: spingere"

Lunga intervista concessa da Roberto Piccoli al Resto del Carlino. L'attacante del Bologna, fra i vari temi trattati, ha parlato dell'esonero di Domenico Tedesco e del nuovo corso di Raffaele Palladino:

Con Tedesco non era proprio scattata la scintilla?

"Nel calcio purtroppo contano i risultati e, se non arrivano, paga sempre l'allenatore per primo. Ma non ci sono mai stati problemi tra noi e il mister: questo assolutamente no. Nulla da dire sulla persona".

Cos'ha portato Palladino?

"Grande entusiasmo. È arrivato e ci ha detto: 'Siamo una squadra forte, ci sono i mezzi per fare ancora una grande stagione'. Con lui stiamo lavorando veramente tantissimo, stiamo andando un po' oltre i nostri limiti. Parola d’ordine: spingere. Vuole fare un calcio molto propositivo e offensivo, e abbiamo i giocatori adatti per farlo. Ma per riuscirci dobbiamo essere preparati fisicamente al cento per cento. In questa pausa abbiamo lavorato veramente bene: siamo carichi".