Juventus, Nico Gonzalez ha firmato il rinnovo fino al 2030: a breve l'annuncio

Nico Gonzalez, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ha appena firmato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. L’accordo è stato definito e sottoscritto nelle ultime ore: manca soltanto l’ufficialità da parte del club.

Un passaggio importante per il futuro dell’argentino, che prolunga così il proprio rapporto con la società e si lega a lungo termine. L’annuncio è atteso a breve, con la firma ormai arrivata e l’intesa formalmente completata, dopo l'ottimo avvio di campionato dell'esterno offensivo argentino.