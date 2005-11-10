Atalanta in campo in vista del Venezia: lavoro individuale per Raspadori e Sulemana
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 21:45Serie A
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09.10.2026 21:45Serie A
Solo terapie per Kossounou e Pompei. Hien, invece, ha effettuato terapie e poi ha lavorato in palestra. Di seguito il report dell'Atalanta.
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L'Atalanta questo venerdì è scesa in campo agli ordini di mister Maurizio Sarri per continuare a preparare la sfida casalinga di lunedì col Venezia, valida per il sesto turno di Serie A. Il programma odierno ha previsto scarico e lavoro individuale.
Come informano i canali dei nerazzurri, Giacomo Raspadori e Kamaldeen Sulemana hanno svolto terapie, palestra e lavoro individuale in campo. Solo terapie invece per Odilon Kossounou e Thomas Pompei.
Isak Hien, infine, ha effettuato un allenamento a base di terapie e lavoro in palestra.
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