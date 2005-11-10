Atalanta in campo in vista del Venezia: lavoro individuale per Raspadori e Sulemana

L'Atalanta questo venerdì è scesa in campo agli ordini di mister Maurizio Sarri per continuare a preparare la sfida casalinga di lunedì col Venezia, valida per il sesto turno di Serie A. Il programma odierno ha previsto scarico e lavoro individuale.

Come informano i canali dei nerazzurri, Giacomo Raspadori e Kamaldeen Sulemana hanno svolto terapie, palestra e lavoro individuale in campo. Solo terapie invece per Odilon Kossounou e Thomas Pompei.

Isak Hien, infine, ha effettuato un allenamento a base di terapie e lavoro in palestra.