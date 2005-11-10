Fiorentina, Vanoli: "Fagioli forte e tatticamente intelligente. Adesso però per lui viene il difficile"

Che tipo di Fagioli ha ritrovato? "Sono molto felice per lui e per Ndour: queste sono soddisfazioni per un allenatore. Un giocatore forte, tatticamente intelligente, può fare diversi ruoli e Fagioli lo sta dimostrando. Adesso per lui viene il difficile: essere continuo e dimostrare di voler diventare un calciatore forte". Mister Paolo Vanoli ha risposto così in conferenza stampa sul centrocampista viola Nicolò Fagioli, appena rientrato dagli impegni con la Nazionale italiana del nuovo ct Roberto Mancini. L'ex Juve è atteso dal 1' nell'undici della Fiorentina che domani sfiderà il Genoa al Ferraris nel sesto turno di campionato.

Le probabili formazioni di Genoa-Fiorentina

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.

Com'è andata l'avventura di Fagioli in Nazionale

Il calciatore della Fiorentina ha giocato due partite su quattro in questa sosta: non convocato nella sconfitta dell'Olimpico col Belgio, è sceso in campo da titolare nella vittoria per 4-1 ottenuta in Turchia (76 minuti giocati) e ha poi bissato nell'1-1 con la Francia (90 minuti giocati). Infine, a Bologna contro la Turchia (vittoria per 3-1 degli azzurri) è rimasto in panchina senza mai entrare.

Rileggi qui tutte le parole di Vanoli in conferenza stampa