La notizia più attesa a Napoli, Allegri: "McTominay convocato, può fare 20-30 minuti"

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa presentando la partita di domani contro il Frosinone (fischio d'inizio alle ore 20:45), valida per la 6^ giornata di Serie A, con il campionato pronto a ricominciare dopo la sosta per le nazionali.

Il punto dall'infermeria azzurra

Allegri ha colto l'occasione, tra le altre cose, anche per fare un punto della situazione sugli infortunati in infermeria: "McTominay sarà convocato, avremo a disposizione il giocatore per almeno 20-30 minuti. Purtroppo nell'arco di una stagione ci sono infortuni, abbiamo perso Vergara e Favasuli in questa sosta per un po' di più, mentre Olivera credo sarà a posto in qualche giorno, massimo una settimana. Anguissa sta recuperando, in difesa abbiamo di nuovo Marianucci e anche Beukema sta bene".

L'obiettivo mentale per il Frosinone

E ancora, poco dopo lo stesso Allegri ha aggiunto qualche battuta rivolta alla sfida contro il Frosinone: "Attenuanti e alibi non devono assolutamente esserci, domani va affrontata con consapevolezza della partita, con umiltà e grande rispetto del Frosinone".