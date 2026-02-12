Pinilla shock: "Mi hanno rilevato un cancro alla pelle, fortunatamente è nella fase iniziale"

Mauricio Pinilla, ex attaccante di vari club italiani, ha annunciato di essere attualmente in cura per un tumore cutaneo. L’ex centravanti cileno ne ha parlato ai canali di Metro TV, condividendo un momento particolarmente delicato dal punto di vista fisico. Ecco quanto dichiarato, come riportato e tradotto da TuttoCagliari.net: "Voglio raccontarvi un momento importante della mia vita che sto vivendo. Mi hanno diagnosticato una prostatite, sono finito in clinica e, dopo una serie di esami per alcune macchie comparse sulla pelle, mi hanno rilevato un cancro della pelle. Non lo avevo mai raccontato", ha spiegato.

Pinilla ha chiarito che la malattia è stata individuata in fase iniziale e che l’intervento programmato dovrebbe essere rapido: "Devono bruciare queste macchioline e si dovrebbe risolvere in poco tempo. Sto seguendo la terapia necessaria". L’ex attaccante ha inoltre descritto giorni complicati, con un ricovero di quattro giorni dovuto a un forte calo delle difese immunitarie e a ripetuti stati influenzali. "Sono arrivato con 41 di febbre, delirando", ha aggiunto.

Ora la situazione è in miglioramento: "Mi sento molto bene, anche se a volte ho delle crisi di angoscia che sto curando con l’aiuto di farmaci e di un percorso psicologico".