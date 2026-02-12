Terremoto panchine: via De Zerbi dal Marsiglia e Frank dal Tottenham. Quale futuro per l'italiano?

Giornata di scosse forti sulle panchine europee. Ieri sono arrivati due esoneri pesanti: quello di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia e quello di Thomas Frank al Tottenham.

Il club francese ha annunciato la separazione con una nota ufficiale:

"L'Olympique Marsiglia e Roberto De Zerbi, allenatore della prima squadra, annunciano la fine della loro collaborazione di comune accordo. A seguito di discussioni che hanno coinvolto tutte le componenti della dirigenza del club – proprietario, presidente, direttore sportivo e allenatore – si è deciso di optare per un cambio alla guida della prima squadra", continua la nota del club francese. "Questa decisione collettiva - si legge -, seppur difficile, è stata presa dopo un'attenta riflessione, nel migliore interesse del club, per affrontare le sfide sportive di fine stagione. L'Olympique Marsiglia desidera ringraziare Roberto De Zerbi per la sua dedizione, il suo impegno, la sua professionalità e la sua dedizione, dimostrati in particolare dal secondo posto ottenuto nella stagione 2024/25. Il club gli augura il meglio per il futuro"

Nelle stesse ore è arrivato anche il comunicato del club londinese:

"Il Club ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro.

Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro".

IL FUTURO DI DE ZERBI: ITALIA O RITORNO IN PREMIER?

Da oggi Roberto De Zerbi è ufficialmente sul mercato. E le ipotesi si rincorrono. Al momento nessun top club italiano ha annunciato un cambio in panchina, ma diverse situazioni restano in evoluzione. La Fiorentina, concentrata sulla salvezza, potrebbe rilanciare il progetto in estate con una nuova guida tecnica, e il profilo di De Zerbi è da tempo apprezzato da Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo dei viola.

Non sono in questa lista Inter, Milan e Roma, ma restano da valutare i casi di Napoli e Lazio: Antonio Conte e Maurizio Sarri hanno un altro anno di contratto, tuttavia a fine stagione le riflessioni saranno inevitabili.

Attenzione anche al Bologna, dove Vincenzo Italiano vive un periodo complicato, e soprattutto alla Juventus. Luciano Spalletti è in scadenza: il club è pronto a rinnovare, ma il tecnico vuole garanzie tecniche e progettuali. Se il dialogo non dovesse portare a un’intesa, De Zerbi potrebbe diventare un nome caldo.

Suggestione Tottenham

Non va esclusa però l'ipotesti di un ritorno in Premier League. Proprio il Tottenham, che ha appena esonerato Thomas Frank, è alla ricerca di un allenatore capace di ridare identità e ambizione al progetto. De Zerbi conosce bene il campionato inglese per l’esperienza al Brighton ed è stimato per il suo calcio propositivo e la capacità di valorizzare i giovani. Quel che è certo è che, dopo l’addio al Marsiglia, De Zerbi rappresenta uno dei tecnici più ambiti sul mercato europeo. E l’estate che si avvicina promette di intrecciare il suo nome a diverse big, in Italia e non solo.