TMW Juventus, Spalletti recupera McKennie in vista dell'Inter: intera seduta in gruppo

Arrivano buone notizie, ampiamente previste, in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un taglio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi con continuità nei primi giorni di questa settimana.

In vista della gara contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro, lo statunitense è oggi da ritenersi completamente recuperato, visto che in mattinata ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo. Un giocatore sempre più fondamentale per la Juve e per Luciano Spalletti che punterà certamente su di lui dal primo minuto nel derby d'Italia.