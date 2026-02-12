TMW
Juventus, Spalletti recupera McKennie in vista dell'Inter: intera seduta in gruppo
TUTTO mercato WEB
Arrivano buone notizie, ampiamente previste, in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un taglio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi con continuità nei primi giorni di questa settimana.
In vista della gara contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro, lo statunitense è oggi da ritenersi completamente recuperato, visto che in mattinata ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo. Un giocatore sempre più fondamentale per la Juve e per Luciano Spalletti che punterà certamente su di lui dal primo minuto nel derby d'Italia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile