L'Equipe incorona Pio Esposito: "È la grande speranza del calcio italiano"

Questa mattina su L'Equipe è stato dedicato uno spazio all'Italia e in particolare a uno dei talenti che militano in Serie A. Di seguito l'articolo che è stato scritto dal quotidiano francese: "È al centro sportivo del Milan che Pio Esposito, giocatore dell'Inter dall'età di 9 anni, si prepara per la sua prima partita da titolare con la Nazionale italiana".

Successivamente viene fatto un po' una descrizione di quello che è riuscito a fare fin qui il classe 2005: "Ha segnato alla seconda presenza, contro il River Plate. Ma, più che le prestazioni, è stato il suo atteggiamento a conquistare Cristian Chivu, appena arrivato sulla panchina dell'Inter e che lo aveva allenato nelle giovanili del club. Si è immerso in una realtà non facile. È stato all'altezza. Un mese dopo, Gennaro Gattuso lo ha inserito nella sua prima squadra".

Infine un bilancio sulla stagione attuale e la grande investitura finale: "Entrato dalla panchina contro l'Estonia (5-0, 5 settembre), Esposito ha segnato il suo primo gol in nazionale contro lo stesso avversario (3-1, 11 ottobre), prima di trovare nuovamente la rete contro la Moldavia (2-0, giovedì scorso). Ad oggi, ha segnato gol con l'Inter (2 gol in 13 partite) quanti ne ha segnati con la Nazionale italiana in questa stagione (2 gol in 4 presenze). È la grande speranza del calcio italiano".