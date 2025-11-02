TMW Pioli non si dimette. Sarà la Fiorentina a decidere le sorti del suo allenatore

Continua la crisi della Fiorentina, che si è arresa in casa 0-1 al Lecce nella partita delle ore 15 di oggi e ancora non è riuscita a vincere la sua prima partita in questa Serie A, quando siamo ormai arrivati alla 10^ giornata di campionato.

Nel mirino inevitabilmente finisce adesso l'allenatore Stefano Pioli, oggetto di cori di contestazione direttamente riferiti a lui già nel finale del match, sul cui futuro pendeva già profonda incertezza prima della partita e secondo molti tra i principali responsabili della crisi viola. Secondo quanto appreso da TMW, però, non sarà Pioli a dimettersi e se smetterà di essere il tecnico della Fiorentina questo avverrà solamente in caso di esonero da parte del club. Una situazione resa però viscosa dalle dimissioni date ieri dal ds Pradè, in teoria l'uomo addetto alla sostituzione del mister e alla scelta del suo sostituto, e alle tempistiche necessarie per la Fiorentina all'individuazione di chi ne dovrà prendere le funzioni. Tra l'altro il club è in silenzio stampa da dopo la sconfitta.

In caso di separazione con Pioli, comunque, rimane in pole position il nome di Paolo Vanoli, reduce dalla prima stagione in Serie A, la scorsa, alla guida del Torino.