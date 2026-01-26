Pisa, altro rinforzo in attacco: accordo con il Cracovia per Filip Stojilkovic
Il Pisa è ad un passo da Filip Stojilkovic, attaccante svizzero classe 2000 del Cracovia. Secondo quanto riportato da Sestaporta.news la è entrata nella fase decisiva ed è in dirittura d’arrivo, con la possibilità di arrivare alla fumata bianca già nelle prossime ore.
Il club polacco ha infatti accettato la terza offerta del Pisa, che dovrebbe attestarsi intorno ai 2,8 milioni di euro più bonus, oppure a 3 milioni complessivi. Restano da definire solo gli ultimi dettagli burocratici, ma la volontà dei nerazzurri è quella di chiudere quanto prima.
Sul fronte giocatore, l’intesa è già impostata: pronto un contratto triennale con opzione per un’ulteriore stagione.
