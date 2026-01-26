Allegri studia tutto nei dettagli: concessi 2 giorni di riposo al Milan. Ma non consecutivi

Il Milan riparte all'indomani dell'1-1 di Roma e lo fa in maniera particolare. Massimiliano Allegri infatti, secondo quanto riportato da gazzetta.it, ha concesso due giorni di riposo alla squadra, ma non consecutivi: il primo i calciatori lo hanno già trascorso ed era quello di oggi, il secondo invece sarà venerdì, a 96 ore di distanza dal match di Bologna contro i rossoblù.

Tutto questo è stato studiato da parte dell'allenatore e del suo staff per evitare che i giocatori potessero decidere di fare delle mini-vacanze lontano da Milano e quindi non limitare gli spostamenti. Un provvedimento che non è assolutamente punitivo, visto che lo spogliatoio è comunque sotto controllo, ma che è volto a far sì che ci siano meno distrazioni possibili.

Del resto l'impronta che è stata data da Allegri è visibile anche fuori dal campo. Oltre ad aver ripristinato il ritiro pre-partita nel centro sportivo di Milanello prima dei match casalinghi quando il giorno successivo è in programma un match serale, l'ex Juventus ha modificato l'area ristorante: ora infatti c'è una tavolata unica, in modo tale che non esistano più i gruppetti come nel recente passato. L'Inter prova a scappare, ma il Milan non ha alcuna intenzione di abdicare o quantomeno di farlo senza lottare.