Pisa, Cuadrado: “Con la Cremonese gara difficile, ma vogliamo fare risultato”

Juan Cuadrado, esterno del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Cremonese:

“Oggi sarà una partita difficile, uno scontro diretto. La Cremonese sta facendo grandi cose, sarà una gara bellissima da giocare. Noi entriamo in campo con voglia e determinazione nel fare risultato, che è quello che ci sta mancando in casa.

Abbiamo giocatori di esperienza e cerchiamo di aiutare i ragazzi, giocando senza paura e sfruttando ogni momento.”