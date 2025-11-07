Pisa, Cuadrado: “Con la Cremonese gara difficile, ma vogliamo fare risultato”
Juan Cuadrado, esterno del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro la Cremonese:
“Oggi sarà una partita difficile, uno scontro diretto. La Cremonese sta facendo grandi cose, sarà una gara bellissima da giocare. Noi entriamo in campo con voglia e determinazione nel fare risultato, che è quello che ci sta mancando in casa.
Abbiamo giocatori di esperienza e cerchiamo di aiutare i ragazzi, giocando senza paura e sfruttando ogni momento.”
