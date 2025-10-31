Pisa senza gol, ma Gilardino non si preoccupa. E su Cuadrado: "Ci sposta gli equilibri"

"La partita è stata preparata perfettamente, l'abbiamo interpretata bene difendendo nel modo giusto, stando compatti nei duelli". Son queste le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, in conferenza stampa al termine dello 0-0 contro la Lazio: "Abbiamo creato davvero tanto in attacco, sia nel primo che nel secondo tempo. È stata una gara molto positiva, un mattoncino di consapevolezza e fiducia. Vanno dati tutti i meriti ai ragazzi", alcune delle parole riportate da lalaziosiamonoi.it.

"Cuadrado? È in crescita, si è visto oggi. Si è reso tanto pericoloso, ci sposta gli equilibri. Ci manca il gol in casa, ma sarei più preoccupato se non creassimo nulla. Abbiamo avuto 3/4 occasioni nitide, dobbiamo continuare a lavorare e a tenere alto l'entusiasmo. Manteniamo positività".

Il Pisa non ha segnato neanche una rete nei primi cinque incontri casalinghi di questo campionato e solo altre due squadre nell'era dei tre punti a vittoria non hanno realizzato alcun gol nelle prime cinque gare interne stagionali di Serie A (l’Empoli 2024/25 e il Genoa nel torneo in corso). Inoltre i toscani hanno registrato tre 0-0 consecutivi tra le mura amiche nel torneo in corso per la seconda volta in singolo campionato di massima serie, dopo la striscia di quattro pareggi a reti bianche in casa nella Serie A 1988/89.