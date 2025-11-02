Live TMW Pisa, Gilardino: "Grande mentalità, a Torino saranno in pochi a fare punti"

17.20 - Il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, incontrerà i giornalisti dopo il 2-2 nella sfida contro il Torino, valida per la decima giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino.

Ore 17.20 - Comincia la conferenza stampa di Gilardino

Prende la parola Gilardino: "Ho saputo poco fa di Galeone, faccio le condoglianze alla sua famiglia"

Cos'è successo dopo il vostro 2-0?

"Analizzando a caldo la gara, devo nuovamente dire bravi ai ragazzi per l'impatto dentro alla gara, per cosa abbiamo fatto nei primi 35 minuti, lavorato da squadra vera. Poi è normale che quando concedi campo e individualità nell'uno contro uno a una squadra come il Toro, diventa difficile come lo è stato negli ultimi 10' del primo tempo. Tante squadre faranno fatica a portare via punti da questo stadio. Siamo stati sempre in partita, non era facile nemmeno fare un secondo tempo del genere. La mentalità non ci manca, ce la portiamo sempre"

Ora la Cremonese

"Veniamo da quattro risultati utili di fila con Toro, Milan, Lazio e Verona, deve darci consapevolezza per la prossima partita. E' importante come lo era oggi e come contro la Lazio, la prepareremo ugualmente. Nicola conosce bene la categoria, hanno fatto una politica di prendere giocatori esperti: abbiamo cinque giorni per prepararla"

A Milano era arrabbiato per il risultato e contento per la prestazione. Oggi?

"Fa girare un po' le scatole...Ribadisco che è un percorso di crescita attraverso queste partite. L'ho detto a fine primo tempo ai ragazzi, dobbiamo avere in mano la gestione della gara e i momenti della gara. Abbiamo margini di miglioramento, continuiamo a lavorare con fiducia"

Cosa non ha funzionato sui gol subiti?

"Non li ho rivisti, forse sul secondo c'era un'opposizione su Calabresi. Quando prendi gol puoi sempre fare meglio: il primo è stata una bella girata di testa, potevamo lavorare di più dentro alla porta oppure impattare il pallone. Andremo a fare valutazioni per migliorare"

Un giudizio su Meister

"Ha fatto una gara di sacrificio, ha corso tanto e ha lavorato in fase difensiva. E' un ragazzo nuovo per la categoria, giocava e non giocava in B e ora è stato buttato nella mischia. Diamogli tempo, ha potenzialità e dobbiamo lavorarci su. Attacca bene la profondità, ha margine di miglioramenti nel tiro e nell'attacco alla porta"

Come mai ha sostituito Moreo?

"L'ho preservato, ha preso una botta e aveva speso tanto: mi sembrava la soluzione corretta"

Ore 17.28 - Termina la conferenza stampa di Gilardino