Pisa, Gilardino: "Nessun contatto con il Parma in estate. Semper o Scuffet? Ho già l'idea"

C'è un dubbio che Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, non ha ancora del tutto risolto, anche se non gli manca molto per farlo. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma, l'allenatore italiano ha risposto così alla domanda su chi sarebbe sceso in campo tra Semper e Scuffet: "Ho due portieri molto affidabili, forti. Deciderò domani, ma ho già l’idea. C’è una giusta concorrenza".

Che Parma si aspetta?

"Questi tipi di partite si rivoltano sui dettagli. Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare. Bernabé, Pellegrino, Cutrone, ci sono individualità importanti, giocatori di esperienza. Sappiamo chi andiamo ad affrontare. Dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo".

La Coppa d'Africa è un problema?

"Perdiamo due giocatori importanti, ma chi c’è stato, chi c’è, sono importanti. Non ci saranno loro, è vero, perderemo due risorse importanti. Ma chi ci sarà sono sicuro che si farà trovare pronto".

Ci sono stati contatti con il Parma in estate?

"No".

