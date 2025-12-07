Pisa, Gilardino: "Pensiamo solo a noi. Immaginiamo di essere su una nave in mezzo al mare"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da CalcioPisa.it: "Dobbiamo pensare esclusivamente a noi come squadra, gruppo e intera città. Non dobbiamo vedere la classifica, gli altri risultati. Questo è un aspetto fondamentale. Dobbiamo prendere forza dalle nostre qualità, dal DNA che abbiamo fatto vedere e che abbiamo dentro di noi. Sarà la chiave. Dobbiamo prendere forza, mettere a frutto i miglioramenti. Dobbiamo avere una crescita fisica, tattica e grande coraggio, per affrontare al meglio la partita. Dovremo essere feroci negli ultimi trenta metri, nell’attaccare la porta, nelle marcature in preventiva. Ci saranno tante sfumature nello spartito della gara, e dovremo essere presenti".

Qual è la situazione infortuni?

"Akinsanmiro, Lusuardi, Vural ed Esteves verranno con noi in ritiro. Cuadrado, Stengs e Denoon non ci saranno".

Giocherà Semper o Scuffet?

"Ho due portieri molto affidabili, forti. Deciderò domani, ma ho già l’idea. C’è una giusta concorrenza".

Con che criterio sceglierà gli attaccanti?

"Ho possibilità di trovare la soluzione adatta per ogni gara. Ogni partita è diversa da quella precedente e da quella che seguirà. La scelta dipenderà dalle caratteristiche degli avversari. Nzola e Meister hanno lavorato molto bene contro l’Inter, ma ho giocatori molto affidabili come Moreo, Lorran, Buffon, Tramoni".

Pensate già al mercato di gennaio?

"Non c’è il pensiero rivolto a quello. Non ne abbiamo parlato. La priorità è la partita di domani. Abbiamo fatto dei buoni giorni di lavoro, ci saranno quasi tutti gli effettivi. La squadra sta avendo, ha avuto una maturazione positiva nell’andare ad affrontare la partita di domani".

Che Parma si aspetta?

"Questi tipi di partite si rivoltano sui dettagli. Sappiamo che squadra andiamo ad affrontare. Bernabé, Pellegrino, Cutrone, ci sono individualità importanti, giocatori di esperienza. Sappiamo chi andiamo ad affrontare. Dobbiamo continuare a fare ciò che sappiamo".

La Coppa d'Africa è un problema?

"Perdiamo due giocatori importanti, ma chi c’è stato, chi c’è, sono importanti. Non ci saranno loro, è vero, perderemo due risorse importanti. Ma chi ci sarà sono sicuro che si farà trovare pronto".

Qual è la parola d'ordine della gara?

"Grande coraggio, sacrificio, perseveranza. Pensavo a come se fossimo su una nave, in mezzo al mare. Talvolta ci sono acque calme, tempeste. Ma se si ha una ciurma compatta la nave può attraccare. Dobbiamo avere quello spirito. Sarà una gara equilibrata. Le partite saranno decise dai dettagli, dai particolari, da un’individualità. Sappiamo come gioca il Parma, sulle caratteristiche. Noi lavoriamo per esaltare le nostre qualità".

Che ne pensa del comunicato della curva?

"Il coinvolgimento da parte della nostra gente è straordinario, ci sono sempre stati e ci saranno. Ancor di più dobbiamo giocare insieme la partita. Noi in campo, mantenendo lucidità e loro fuori a darci la spinta giusta".

Ci sono stati contatti con il Parma in estate?

"No".