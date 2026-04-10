Pisa, Hiljemark: "Roma grande squadra ma credo nei miei. Giocheremo per vincere"
TUTTO mercato WEB
Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro la Roma. Ecco le sue parole:
"Ho visto una squadra che ha fatto una bella gara cercando di portare i tre punti a casa (in riferimento alla partita contro il Torino, ndr). La Roma è una grande squadra, ma credo nei miei ragazzi e andremo in campo per vincere la partita"
"Devi creare le occasioni per fare gol. In questo momento bisogna essere bravi a sviluppare questa situazione, ma la Serie A è nuova anche per questi ragazzi. Cresceranno e diventeranno più forti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, il punto sul futuro di Conte. Se dovesse essere addio occhio a Italiano. De Bruyne resta. E piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione. Per il futuro Muharemovic e Ordoñez le piste più concrete
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"