Pisa in campo con una maglia speciale nella sfida contro il Milan: prodotta in 500 pezzi
Con una nota il Pisa annuncia una speciale quarta maglia, che verrà utilizzata per la sfida di domani contro il Milan: base nera e righe verticali, il club l'ha annunciata così: "Pisa SC e Adidas presentano il Quarto Kit 25/26. La nostra Croce. Il nostro faro. In campo domani contro l’AC Milan.
Per una notte sola. Il nuovo Quarto Kit 25/26 in edizione limitata: 500 pezzi numerati. Disponibile dal 13 febbraio (ore 10.00) In-Store e Online. Conceived by humans. Crafted with AI".
