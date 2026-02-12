Allegri torna dove tutto è cominciato. Come andò quel Pisa-Milan del 1989

11 giugno del 1989. Una data a suo modo storica, che vide l'esordio assoluto in Serie A (da giocatore) di Massimiliano Allegri. L'attuale tecnico di quel Milan che fra poche ore sarà ospite del Pisa all'Arena Garibaldi vestiva la maglia nerazzurra e quel giorno arrivò la prima presenza in senso assoluto nel massimo campionato italiano.

Una situazione che lo stesso Allegri ha voluto ricordare nell'odierna conferenza stampa in preparazione della trasferta che i rossoneri affronteranno venerdì sera: "Debuttai in Serie A contro il Milan, fu un'esperienza bellissima anche se giocai poco quel giorno. Ho amici pisani e grandi amici livornesi, sono contento di tornare lì". In effetti, il debutto fu segnato da 2 minuti (più recupero) in campo, con il giovane Allegri che sostituì all'88' Nicola Martini grazie alla scelta dell'allora allenatore dei toscani Lamberto Giorgis.

Nonostante il poco tempo in campo ed il risultato finale sfavorevole, un 2-0 per il Milan con doppietta di Marco Van Basten, quella giornata mise una pietra miliare nella carriera calcistica dell'allenatore livornese. Piccola curiosità extra: in quel Pisa, all'epoca della sfida contro il Milan fresco vincitore della Coppa dei Campioni a Bucarest già retrocesso matematicamente, giocava anche Aldo Dolcetti, attuale collaboratore tecnico proprio di Allegri.