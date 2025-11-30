Pisa-Inter, le formazioni ufficiali: Sucic e Acerbi tornano titolari, davanti la Thu-La
Alle 15 l'Inter fa visita al Pisa. Chivu sceglie Thuram al fianco di Lautaro, con Sucic che torna titolare (solo in panchina Mkhitaryan, di rientro dall'infortunio), con Acerbi al centro della difesa e Luis Henrique sulla fascia destra. Gilardino invece punta su Meister e Nzola per l'attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori per la partita.
Le formazioni ufficiali di Pisa-Inter
PISA (3-5-2): 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol, 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini, 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori; 9 Meister, 18 Nzola
A disposizione: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 7 Leris, 8 Højholt, 10 Tramoni, 16 Buffon, 26 Coppola, 32 Moreo, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti, 99 Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro.
A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan. 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 49 Maye, 94 Esposito.
Allenatore: Cristian Chivu.
Arbitro: Guida
Assistenti: Bercigli-Cavallina
Quarto ufficiale: Perenzoni
VAR: Paterna
Assistente VAR: La Penna