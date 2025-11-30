Hernanes sull'Inter: "Non c'è un problema-Sommer: manca equilibrio difensivo"

L'Inter arriva alla trasferta contro il Pisa consapevole di avere un solo risultato a disposizione: la squadra di Cristian Chivu non può sbagliare, visto il terreno già perso a causa delle quattro sconfitte nelle prime tredici gare.

In questa prima parte di stagione chi fra le fila dei nerazzurri è stato molto contestato è il portiere Yann Sommer, apparso non esente da colpe in alcuni momenti cruciali, come negli scontri diretti contro Juventus e Milan. A tal proposito l'ex centrocampista brasiliano Hernanes ha espresso la sua opinione dagli studi di DAZN: "Nelle ultime uscite negative dell'Inter c'è anche la responsabilità di Yann Sommer, ma non vedo un problema portiere, ma lui ha le sue responsabilità in alcune sconfitte dell'Inter".

Il Profeta sottolinea poi come Lautaro e compagni dovrebbero invece preoccuparsi di altri aspetti, a partire dall'equilibrio fra la fase difensiva e quella offensiva. Che nasce, a suo avviso, da una precisa scelta dell'Inter di privilegiare una filosofia votata all'attacco in queste settimane: "Per me c'è una questione di equilibrio: creare tanto dimostra il potere offensivo della squadra, ma ci sono anche gli avversari. Serve equilibrio e deve trovarlo perché continuare ad attaccare così pensando che miglioreranno i numeri... senza equilibrio non miglioreranno".