Pisa, Gilardino: "Incazzato per il primo gol subito. Durosinmi? Speriamo si possa allenare presto"

Nel corso della conferenza stampa successiva al 3-0 incassato dal Como, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino ha commentato la reazione di Tramoni alla sostituzione: “Non ha preso male il cambio, era incazzato per l’occasione non sfruttata. L’ho tolto perché avevo bisogno di un giocatore più strutturato fisicamente. Marin, invece, perché ha subito una distorsione alla caviglia”.

Ad arrabbiarsi è stato, viceversa, l’ex attaccante, per il primo gol subito: ”Mi sono incazzato tantissimo. Il Como ha giocato troppo facile dentro al campo, e non abbiamo avuto nemmeno una reazione. Ci sarebbe stata se il rigore fosse entrato”.

Il tecnico nerazzurro ha inoltre accolto il nuovo acquisto Rafiu Durosinmi: “Dobbiamo capire quando lo avremo a disposizione (riferimento al transfert internazionale, ndr): è voluto esserci con grande voglia, ci ha impressionato. Mi auguro possa allenarsi il prima possibile, è un’arma in più. Sul mercato ci confrontiamo a livello giornaliero, vedremo se potremo rinforzarci ancora: a Pisa servono giocatori che abbiano voglia di venire e lottare”.