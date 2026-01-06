Pisa, Gilardino: "Coppola scelta delle ultime ore, vedremo quando sarà disponibile Durosinmi"

Le parole di Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Como. "Coppola è stata una scelta delle ultime ore, sta lavorando molto bene ed era giusto dargli un'opportunità visto gli acciacchi di qualcuno. Rientra Nzola, mi auguro che sia di supporto perchè abbiamo bisogno di lui".

Cosa servirà contro questo Como?

"Un Pisa arcigno, operaio. Il Como è una delle squadre più qualitative della Serie A, le opportunità e le occasioni dobbiamo sfruttarle"

Si è aperto il mercato intanto.

"C'è rapporto con i membri della società, un confronto quotidiano. Abbiamo messo un tassello nel reparto offensivo, vedremo quando sarà a disposizione Durosinmi ma la società e noi tutti abbiamo il desiderio di fare un grande girone di ritorno".