Cuesta si salva all'esordio da allenatore, il Parma esulta. Pisa ko, Hiljemark frustrato

Il Parma ha vinto 1-0 contro il Pisa nell'anticipo della 33^ giornata di Serie A, salvandosi aritmeticamente grazie alla rete di Elphege all'82'. Un successo che ha invece condannato i toscani a una retrocessione che ormai deve solo essere ufficializzata. La prestazione degli ospiti non è stata negativa, ma, come accaduto troppo spesso in questa stagione, alla fine il risultato non li ha premiati.

Carlos Cuesta ha gioito così per un traguardo davvero importante: "Ho messo tutto per il Parma, perché ho iniziato (ride, ndr). Sono arrivato qua senza essere stato giocatore e allenatore, per me è tutto nuovo, non avevo mai fatto un'intervista, fatta una conferenza stampa, mai lottato per la salvezza. Ho dovuto imparare, capire cosa era negoziabile e cosa no, soprattutto per quanto riguarda la professionalità che richiedo, la compattezza e l'unione che mi piacerebbe avere. Dovevo adattarmi e capire cos'era meglio per arrivare ai risultati, rifletteremo tanto, vedremo se ho fatto il giusto o no, ma mi sono messo a disposizione per creare continuità con quanto fatto anno scorso. Ho semplicemente fatto di tutto per aiutare, la squadra vuole crescere e migliorare".

Solo molto rammarico invece per Oscar Hiljemark, allenatore del Pisa, che non ha voluto dare indicazioni per le partite restanti: "Alla strada da qua alla fine non ci ho ancora pensato. Abbiamo creato grandi occasioni e abbiamo perso 1-0. Questa è l'unica cosa a cui penso ora. Mi dispiace e sono frustrato. Il calcio è uno sport dove giocano tanti fattori diversi: fisicità, tecnica ma anche il livello mentale. È uno sport duro e questa squadra soffre tanto dei suoi errori e dei risultati che non sono arrivati. Sono sicuro che quando sei in serie positiva fai anche due o tre gol. Questo non ci è successo, questo ti dà sensazione di frustrazione perché tutti vogliono vincere e fare bene. Nessuno ha la risposta a questa situazione".