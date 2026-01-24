Pisilli da partente a fulcro del progetto, Il Romanista in prima pagina: "Lov & Pis"

È bastata una doppietta contro lo Stoccarda in Europa League per riaccendere i cuori dei tifosi giallorossi e portare la Roma in trionfo. Basta chiedere Nicolò Pisilli, che quest'anno sta faticando a imporsi nell'undici titolare sotto la gestione di Gian Piero Gasperini ma alla chance data in Coppa non si è fatto pregare. E di fronte a Francesco Totti, presente all'Olimpico, ha sfoderato una prestazione ultra positiva e impedito ai giallorossi di sorbirsi il discorso playoff che invece avrebbe portato più impegni nel mese di febbraio.

Proprio dopo la partita di Europa League il centrocampista 21enne ha confidato quanto segue sul suo immediato futuro: "Per me giocare per la Roma è un sogno. Sono tifoso romanista, ma ogni giocatore vuole giocare e quando trova meno spazio fa delle riflessioni. Ora sono focalizzato al 100% sulla Roma e fino all'ultimo giorno che starò qui sarà così", quanto dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Gasperini invece ha commentato: "Indubbiamente, ha già dimostrato il suo valore spesso. Credo che sia cresciuto molto e stasera ha fatto una prestazione al di là dei gol. E' tra quelli che possono ampliare molto bene la rosa della Roma. Se ricorda Tardelli? Anche fisicamente era un giocatore simile. Calcia anche benissimo, sicuramente è un bel valore. Ho la fortuna di vedere gli allenamenti e la crescita non solo di Pisilli, ma anche di Ghilardi che ha fatto un'ottima partita e Zurkowski che ha fatto un bello spezzone. Devo testare anche non ha giocato l'ultima ed è venuta fuori una partita per noi perfetta. Abbiamo tenuto tutti in considerazione e la partita valeva molto per la classifica. Test veramente probante".