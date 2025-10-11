USA, Pulisic gioca 17'. Pochettino spiega: "Mercoledì aveva la caviglia un po' gonfia..."

Dall'amichevole tra Ecuador e Stati Uniti ne è uscito un pareggio (1-1) dal quale però il CT a stelle e strisce Mauricio Pochettino trae "molte cose positive". Nonostante fossero ancora sotto 1-0 nell'arco di 70 minuti, gli USA hanno pareggiato grazie alla rete di Balogun: "Penso che abbiamo dominato la partita in tutti gli aspetti. Reazione allo svantaggio? È stata molto buona. Abbiamo continuato a giocare come avevamo pianificato".

E ancora: "La prestazione è stata molto, molto seria, molto professionale. Penso che dobbiamo migliorare su alcuni dettagli, ma è questo il modo in cui vogliamo competere. Quali dettagli? Tattici. Dobbiamo migliorare nella comunicazione". Tuttavia nella notte italiana, nel corso della gara, gli Stati Uniti hanno potuto contare su Christian Pulisic (attaccante del Milan) solo dal 73° minuto per un infortunio alla caviglia.

Pochettino, al termine della partita, ha fatto il punto sulle condizioni del giocatore nel post-partita e come sia stato gestito il fastidio fisico: "Christian non si è allenato ieri. Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi", la chiosa del CT degli Stati Uniti.