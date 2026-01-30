Pochi tifosi e poche emozioni: Lazio e Genoa vanno negli spogliatoi sullo 0-0 dopo 45 minuti

Primo tempo avaro di emozioni all’Olimpico, semideserto nell’anticipo serale del 23° turno di Serie A, dove Lazio e Genoa vanno al riposo sullo 0-0 al termine di una frazione giocata più sul controllo che sull’intensità. Ritmi bassi fin dall’inizio, con una lunga fase di studio interrotta solo da qualche sporadica iniziativa individuale. Al 10’ Pellegrini conquista il primo calcio d’angolo della gara, mentre al 12’ arriva anche la prima conclusione verso lo specchio: Colombo scarica per Frendrup che calcia di prima, trovando la risposta sicura di Provedel. Episodi isolati in una gara che fatica a decollare.

La formazione di casa prova ad alzare il baricentro col passare dei minuti, soprattutto dopo il 15’, ma senza grande continuità negli ultimi venti metri. Mister Sarri schiera Maldini come falso nove, scelta obbligata viste le assenze offensive e l’infortunio di Zaccagni, con il nuovo acquisto chiamato a muoversi tra le linee. Qualche buon dialogo con Pedro al 38’, ma senza mai trovare lo spazio per la conclusione. L’occasione migliore per i biancocelesti arriva al 40’, quando Marusic gira di testa in torsione su cross dalla destra: pallone che sorvola la traversa.

Il Genoa risponde con ordine e compattezza, affidandosi alle ripartenze e al lavoro fisico di Colombo. Al 19’ è proprio la squadra di De Rossi a rendersi pericolosa in contropiede, con Vitinha che serve il compagno di reparto in rossoblù: conclusione deviata in angolo. I liguri protestano al 37’ per un possibile tocco di mano di Maldini, ma il check VAR non porta a conseguenze. Parziale di 0-0, dunque, dopo 45 minuti di gioco.

Segui qui il live di TMW di Lazio-Genoa!